Пьяный водитель устроил смертельное ДТП во время обгона в Башкирии

Пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП в Башкирии, сообщил главный госавтоинспектор республики.
Авария произошла в Учалинском районе на 102-м километре автодороги Белорецк – Учалы – Миасс.
Мужчина за рулем ВАЗ-2114 во время обгона иномарки Skoda Fabia задел ее по касательной, после чего легковушка съехала в кювет и перевернулась.
Пассажир ВАЗа получил смертельные травмы. Правоохранители установили, что в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Освидетельствование показало, что в крови было 0,607 мг/л этанола.