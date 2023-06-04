Изменение в электронной блокировке привело к смертельному крушению поездов в Индии

Трагический инцидент произошел вблизи города Баласор. Несколько вагонов сошли с рельсов, что привело к столкновению с товарным составом. Позже в те же вагоны врезался пассажирский поезд. В результате погибли не менее 294 человек. Еще порядка 900 пострадали.