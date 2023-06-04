Изменение в электронной блокировке привело к смертельному крушению поездов в Индии

Причиной крушения поездов в штате Одиша стало изменение в системе электронной блокировки. Об этом сообщила министр железных дорог Индии Ашвини Вайшнав.
По словам главы ведомства, лица, ответственные за аварию, установлены. Специалисты продолжают ликвидировать последствия ЧП.
Трагический инцидент произошел вблизи города Баласор. Несколько вагонов сошли с рельсов, что привело к столкновению с товарным составом. Позже в те же вагоны врезался пассажирский поезд. В результате погибли не менее 294 человек. Еще порядка 900 пострадали.