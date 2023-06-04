Гладков заявил о многочисленных повреждениях после ночного обстрела Белгородской области со стороны ВСУ

Украинские военные ночью в очередной раз обстреляли территорию Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Много повреждений. Информации о пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.
Речь идет о Шебекинском и Волоконовском районах. Гладков напомнил, что на сегодняшний день в областных пунктах временного размещения находятся свыше 4 тысяч человек. По его словам, им оказывается вся необходимая помощь.
Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. В результате чего повреждения получил один автомобиль и от осколков снаряда загорелась подстилка в лесополосе.