Конфликт на Украине представляет собой или «последний спазм имперского прошлого Европы», или предвестие борьбы в пост-гегемонистском мире. Так считает вице-премьер правительства и министр обороны Австралии Ричард Марлз.
По его мнению, страны «видят возможность» сформировать обновленный миропорядок, основываясь на собственных предпочтениях. Политик поднял данный вопрос на обсуждение на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
«Вопрос, который мучил меня тогда и по-прежнему продолжает год спустя, это вопрос о том, является ли война на Украине "последним спазмом имперского прошлого Европы", как отметил один проницательный аналитик, или же это предвестие грядущего противостояния в пост-гегемонистском мире», — признался Марлз.
Ранее стало известно, что украинский конфликт может закончиться за несколько недель, если коллективный Запад откажется от поддержки государства. В этом уверен глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.