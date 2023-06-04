Володин потребовал провести расследование обстоятельств гибели советских солдат в Польше

Руководству Польши следует понести ответственность за расправу над военнопленными Красной армии. С таким заявлением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, действующие польские власти придерживаются антироссийской идеологии диктатора Юзефа Пилсудского. При нем в республике мучили советских солдат, процветали лагеря смерти.
«Необходимо, чтобы Следственный комитет и Генпрокуратура провели всестороннее расследование обстоятельств гибели наших солдат и офицеров. Польша должна понести ответственность за убийства и истязания военнопленных Красной армии», — отметил Володин в личном Telegram-канале.
Спикер Госдумы обратил внимание, что в настоящее время официальная Варшава не хочет расследовать преступления прошлого, отрицая их. На этом фоне Володин призвал принять всевозможные меры, чтобы «жертвы трагедии не были забыты».