Россия в апреле оказалась единственной европейской страной с продуктовой дефляцией

Ниже 10% инфляция составила еще в Белоруссии (6,1%), на Кипре (6,7%) и в Албании (9,6%). Рекордсменом по росту цен в апреле стала Венгрия, хотя он и замедлился с 45% месяцем ранее до 39%. Также замедление темпов на 6,2 процентного пункта было отмечено в Чехии и Боснии и Герцеговине.