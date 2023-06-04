Россия в апреле оказалась единственной европейской страной с продуктовой дефляцией

Продуктовая дефляция по итогам апреля в Европе наблюдалась только в России, следует из расчетов РИА Новости.
В годовом выражении цены на российском рынке снизились на 0,22%. В других европейских государствах в середине весны была зафиксирована инфляция, при этом наименьший ее уровень показала Швейцария, где продовольствие подорожало лишь 5,4% в сравнении с аналогичным периодом годичной давности.
Ниже 10% инфляция составила еще в Белоруссии (6,1%), на Кипре (6,7%) и в Албании (9,6%). Рекордсменом по росту цен в апреле стала Венгрия, хотя он и замедлился с 45% месяцем ранее до 39%. Также замедление темпов на 6,2 процентного пункта было отмечено в Чехии и Боснии и Герцеговине.
Между тем инфляция выше 20% наблюдалась в Словакии — 25,4%, Эстонии — 23,4%, Сербии — 23,1%, Литве — 21,9% и Латвии — 20,2% и на Украине — 22,2%.