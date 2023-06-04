Украинские беженцы «захватили» польский город Красныстав и держат в страхе местных жителей

Украинские беженцы «захватили» город Красныстав в Польше. Они терроризируют местных жителей. Однако полиция горожанам помочь не может.
В Красныставе поселилась группа украинских беженцев с цыганскими корнями. Из-за этого, по словам местных жителей, город превратился в «место мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих семей и друзей».
Изначально беженцы не привлекали к себе внимание. Однако позже стали происходить тревожные события, отмечает Lublin112. Например, когда полицейские попытались поговорить с одним из беженцев, к ним подошла толпа украинцев, которые стали отгонять служителей закона от своего соотечественника.
Также беженцы неподобающим образом ведут себя в супермаркетах. Они едят продукты из упаковок и ставят тару обратно на полку. Мэр Красныстава Роберт Костюк пообещал взять ситуацию с украинскими беженцами под контроль.