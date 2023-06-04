Украинские беженцы «захватили» польский город Красныстав и держат в страхе местных жителей

Изначально беженцы не привлекали к себе внимание. Однако позже стали происходить тревожные события, отмечает Lublin112. Например, когда полицейские попытались поговорить с одним из беженцев, к ним подошла толпа украинцев, которые стали отгонять служителей закона от своего соотечественника.