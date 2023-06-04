Reuters: сотрудники разведслужб 20 мировых стран провели тайную встречу в Сингапуре

По информации осведомленных источников, на переговорах присутствовали руководитель американской Национальной разведки Эврил Хейнс, а также начальник аналитического отдела разведки Индии Самант Гоэль. Такие мероприятия, по словам информатора, помогают сторонам понять намерения друг друга.