РИА Новости: в подконтрольной Киеву части Херсонской области мужчин мобилизуют из очередей за гумпомощью

В подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области мужчин начали мобилизовать в армию прямо из очередей за гуманитарной помощью. Об этом РИА Новости рассказал сотрудник одной из российских силовых структур со ссылкой на источники в украинских военкоматах.
«Власти Украины изобрели новый способ мобилизации граждан — во время раздачи гуманитарной помощи», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, в украинские военкоматы поступило устное распоряжение о том, что в населенных пунктах на правом берегу Днепра мобилизовать всех мужчин, которые пришли в пункты раздачи гуманитарной помощи и отправлять в зону боевых действий.