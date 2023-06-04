Мировые страны каждый раз после падения президента США Джо Байдена убеждаются в слабости Вашингтона и пытаются добиться для себя выгодных уступок, говорится в статье издания 19fortyfive.
По словам экспертов, пока американский госсекретарь Энтони Блинкен смеялся над Россией, называв ее армию «второй на Украине», глава Белого дома упал на глазах у всего мира. Это стало сигналом для стран, которые хотят добиться определенных уступок от США.
«Весь остальной мир — как друзья, так и враги, ищут возможности каждый раз, когда сорок шестой президент падает», — сказано в статье.
Ранее сообщалось, что Байден споткнулся об ящик и упал на сцене во время выпускной церемонии академии ВВС США.