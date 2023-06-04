Гендиректора фонда капремонта Красноярского края арестовали по делу о получении взятки

Суд избрал меру пресечения генеральному директору фонда капитального ремонта Красноярского края. Его заключили под стражу по делу о взяточничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Согласно версии следствия, фигурант пообещал знакомому бизнесмену обеспечивать его фирму контрактами, а также оказывать общее покровительство. За свои «услуги» гендиректор попросил 12 млн рублей.
Часть суммы он получил, а при повторной передаче денежных средств злоумышленника задержали. Расследование продолжается.