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Гендиректора фонда капремонта Красноярского края арестовали по делу о получении взятки

Происшествия
Гендиректора фонда капремонта Красноярского края арестовали по делу о получении взятки

Суд избрал меру пресечения генеральному директору фонда капитального ремонта Красноярского края. Его заключили под стражу по делу о взяточничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Согласно версии следствия, фигурант пообещал знакомому бизнесмену обеспечивать его фирму контрактами, а также оказывать общее покровительство. За свои «услуги» гендиректор попросил 12 млн рублей.

Часть суммы он получил, а при повторной передаче денежных средств злоумышленника задержали. Расследование продолжается.

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