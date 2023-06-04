Пентагон отреагировал на маневры китайского корабля рядом с эсминцем ВМС США

В Пентагоне подчеркнули, что американский эсминец USS Chung-Hoon в сопровождении канадского фрегата HMCS Montreal направлялся на север Тайваньского пролива, когда китайский миноносец обогнал его по левому борту. Действия китайской стороны в ВМС США квалифицировали как «небезопасные».