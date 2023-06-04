AP: кандидат в президенты США Хейли проболталась о желании дружить с Россией

Кандидат в президенты США, республиканка Никки Хейли в интервью WMUR-TV объявила о важности построить союз с Россией. Несмотря на это, вскоре представители политика назвали такое заявление «оговоркой», пишет Associated Press.
Ранее Хейли отмечала, что Саудовская Аравия ведет дела с Китаем, что «нехорошо» для Соединенных Штатов. В этой связи, как отмечала Хейли, Вашингтону нужно союзничать с другими игроками, в том числе – с Москвой.
«Нам нужно, чтобы они были с нами, нам нужно объединиться с другими странами — с Россией, Австралией, Японией, Израилем», — говорила Хейли.
Однако на днях пресс-секретарь штаба Хейли Кен Фарнасо объявил, что кандидат в президенты США «явно оговорилась». Представители республиканки заявляли, что «никто не был жестче по отношению к России, чем Никки Хейли».