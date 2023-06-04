AP: кандидат в президенты США Хейли проболталась о желании дружить с Россией

Ранее Хейли отмечала, что Саудовская Аравия ведет дела с Китаем, что «нехорошо» для Соединенных Штатов. В этой связи, как отмечала Хейли, Вашингтону нужно союзничать с другими игроками, в том числе – с Москвой.