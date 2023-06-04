Президент Турции Эрдоган почти полностью обновил состав кабмина республики

Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о составе нового правительства республики. Большинству политиков из прежней группы так и не удалось туда войти.
По решению турецкого лидера, вице-президентом стал Джевдет Йылмаз. Должность главы МИД страны в свою очередь занял Хакан Фидан, а главы минфина — Алпарслан Байрактар. Примечательно, что большая часть министров проходила обучение в США и Европе.
«Эрдоган решил "продолжить путь" с главой минздрава 58-летним Фахреттином Коджа, возглавлявшим министерство с 2018 года», — указано в материале для РИА Новости.
Ранее стало известно, что победа Эрдогана в президентской гонке в Турции перечеркнула претензии Евросоюза на роль сверхдержавы. К такому выводу пришел обозреватель Telegraph Кон Кафлин. Он напомнил, что Брюссель старался убедить Анкару присоединиться к ЕС.