Президент Турции Эрдоган почти полностью обновил состав кабмина республики

По решению турецкого лидера, вице-президентом стал Джевдет Йылмаз. Должность главы МИД страны в свою очередь занял Хакан Фидан, а главы минфина — Алпарслан Байрактар. Примечательно, что большая часть министров проходила обучение в США и Европе.