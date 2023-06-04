Гинзбург призвал употреблять больше пищевых волокон для сдерживания процесса старения

В беседе с «Московским комсомольцем» Гинзбург отметил, что в рацион нужно чаще добавлять пищевые волокна. В числе таких продуктов диетолог назвал хлеб из муки грубого помола, гречневую и другие крупы. Тем не менее врач обратил внимание, что крупы разваривать не нужно.