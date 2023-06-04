Гинзбург призвал употреблять больше пищевых волокон для сдерживания процесса старения

Продукты с низкой гликемической нагрузкой помогут отсрочить быстрое старение, рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Эксперт обратил внимание, что такая пища позитивно влияет на внешний вид человека и его самочувствие, а также оберегает от раковых заболеваний.
В беседе с «Московским комсомольцем» Гинзбург отметил, что в рацион нужно чаще добавлять пищевые волокна. В числе таких продуктов диетолог назвал хлеб из муки грубого помола, гречневую и другие крупы. Тем не менее врач обратил внимание, что крупы разваривать не нужно.
Каждый прием пищи также следует обогащать овощами, не забывать о лесных ягодах, рыбе, орехах, имбире, зеленом чае и бобовых и кисломолочных продуктах. Помимо этого, Гинзбург напомнил о важности ограничивать сахар и вреде постоянного потребления белого хлеба, риса и картофеля.