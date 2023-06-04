Тела новорожденного ребенка и женщины нашли в сгоревшем доме в Приамурье

Пожар вспыхнул в деревянном доме в поселке Юктали в Амурской области, в результате чего погибли 35-летняя женщина и ее новорожденный малыш. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Возгорание в деревянном жилище по улице Солнечной произошло утром 4 июня. Спасатели, тушившее пожар, нашли в погоревшем доме трупы женщины и ее ребенка.
«По предварительным данным, причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности», — говорится в заявлении СК.
По факту произошедшего уже организована доследственная проверка. Как заявили в ведомстве, на место смертельного пожара отправилась следственно-оперативная группа.
Проверку также организовала Тындинская городская прокуратура – по ее данным, люди погибли в горящем двухквартирном жилом доме.