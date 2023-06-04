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Министр обороны Китая Ли Шанфу: создание военных альянсов в Азии приведет к катастрофе

Политика
Министр обороны Китая Ли Шанфу: создание военных альянсов в Азии приведет к катастрофе

Возникновение военных альянсов наподобие НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) спровоцирует водоворот конфликтов. Об этом заявил министр обороны Китая Ли Шанфу на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

Смысл таких объединений отличается от заданных на бумаге целей, считает военачальник. По его словам, эти альянсы не предотвращают конфликты, а лишь подогревают их со всеми вытекающими последствиями.

«Истинный замысел создания военных альянсов наподобие НАТО в АТР состоит в том, чтобы держать страны региона в заложниках, подогревать конфликты и конфронтацию», — заявил Ли Шанфу.

Министр добавил, что блоковая политика, предусматривающая разделение и конфронтацию, не нацелена на обеспечение подлинной безопасности. Выгоду извлекут только страны-участницы, пока другие фактически будут находиться у них в заложниках.

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