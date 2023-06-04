ЦТАК: Северная Корея более не будет уведомлять о пусках ракет

Комментатор ЦТАК отметил, что ИМО отреагировала «принятием антисеверокорейской резолюции», когда Пхеньян заранее уведомил о запуске спутника. КНДР будет считать такое действие официальным курсом организации, что ИМО более не нуждается в заблаговременном уведомлении о ракетных пусках, написал Ким.