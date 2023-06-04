ЦТАК: Северная Корея более не будет уведомлять о пусках ракет

КНДР воспринимает резолюцию Международной морской организации (ИМО), критикующую ракетные пуски Пхеньяна, как декларацию отсутствия необходимости предупреждать организацию о запусках. Северокорейская сторона отныне не будет уведомлять ИМО о пусках, передает ЦТАК.
Об этом заявил Ким Мен Чхоль – комментатор северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) по международным проблемам. Ким выступил с таким заявлением в материале, озаглавленном «Международная морская организация, которая стала подконтрольной Белому дому».
«В будущем ИМО должна будет самостоятельно узнавать о времени запуска нашего спутника и точках падения (ступеней. – Прим. ред.) ракеты-носителя и реагировать, и будет нести полную ответственность за все вызванные этим последствия», — говорится в статье Кима.
Комментатор ЦТАК отметил, что ИМО отреагировала «принятием антисеверокорейской резолюции», когда Пхеньян заранее уведомил о запуске спутника. КНДР будет считать такое действие официальным курсом организации, что ИМО более не нуждается в заблаговременном уведомлении о ракетных пусках, написал Ким.