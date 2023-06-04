Экс-разведчик Риттер назвал бессмысленными попытки Блинкена понять планы Путина

Он отреагировал на выступление Блинкена в Хельсинки. По словам американского госсекретаря, Путин уверен, что «Москва продержится дольше Киева и его союзников в конфликте». По словам Риттера, он регулярно следит за публичными заявлениями российского лидера. Слова президента не сходятся с тем, что говорит Блинкен.