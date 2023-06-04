Экс-разведчик Риттер назвал бессмысленными попытки Блинкена понять планы Путина

Желание госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена понять планы президента России Владимира Путина не имеет смысла. Такое мнение высказал экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.
Он отреагировал на выступление Блинкена в Хельсинки. По словам американского госсекретаря, Путин уверен, что «Москва продержится дольше Киева и его союзников в конфликте». По словам Риттера, он регулярно следит за публичными заявлениями российского лидера. Слова президента не сходятся с тем, что говорит Блинкен.
«Я всегда удивляюсь, когда люди такого статуса и ума, как госсекретарь Блинкен, говорят: "Путин верит…", "Путин думает…". Правда, Тони? Ты уверен? Путин позвонил тебе на мобильный и сказал: Эй, Тони, я верю в это и думаю так-то?» — возмутился Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Ранее экс-разведчик заявлял, что США планомерно обостряют украинский конфликт и приближают прямое столкновение с РФ.