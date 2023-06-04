Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали у побережья Индонезии

Землетрясение произошло в море Банда, расположенном вблизи Индонезии. Магнитуда подземных толчков составила 5,4, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения располагался в 282 километрах к юго-западу от ближайшего населенного пункта. Речь идет о городе Туал. По официальным данным, его население превышает 39 тысяч человек.
Установлено, что очаг землетрясения залегал на глубине 112 километров. В результате происшествия не зафиксированы разрушения. Также отмечается, что из жителей Туала никто не пострадал. Угроза цунами не выявлена, эвакуация населения не объявлялась.