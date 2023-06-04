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Ночные взрывы прогремели в трех регионах Украины

Происшествия
Ночные взрывы прогремели в трех регионах Украины

Серии взрывов прокатились по трем украинским областям – Кировоградской, Сумской и Днепропетровской. Об этом сообщили государственные СМИ в ночь на воскресенье.

Взрывы под Кировоградом подтверждает телеканал ТСН. Тем не менее, украинское СМИ не приводит иных подробностей произошедшего – ни сведений о характере взрывов, ни данных о возможных пострадавших. Ранее в Кировоградской области, как и по всей территории Украины, была объявлена воздушная тревога.

Вечером в субботу украинские войска обстреляли село Муром в Белгородской области, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона отмечал, что в результате прямого попадания снаряда загорелся местный фельдшерско-акушерский пункт.

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