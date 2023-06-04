Ночные взрывы прогремели в трех регионах Украины

Взрывы под Кировоградом подтверждает телеканал ТСН. Тем не менее, украинское СМИ не приводит иных подробностей произошедшего – ни сведений о характере взрывов, ни данных о возможных пострадавших. Ранее в Кировоградской области, как и по всей территории Украины, была объявлена воздушная тревога.