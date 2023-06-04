Пожар площадью 300 «квадратов» начался на складе в Москве

Возгорание произошло на складском помещении на юге Москвы. Площадь пожара составила 300 квадратных метров, информацию об этом передает ТАСС.
По данным источника агентства в экстренных службах, загорелся дом №5 на Грайвороновской улице. В результате произошло обрушение по всей площади склада. Что стало причиной пожара, неизвестно.
«На Грайвороновской улице, дом 5 произошло возгорание на складе. Площадь пожара — 300 кв. м, строение обрушилось по всей площади», — говорится в сообщении.
Источник добавил, что спасатели принимают все необходимые меры для ликвидации возгорания. Имеются ли пострадавшие, не уточняется.