Guardian: буква Z стала символом сопротивления сербов на севере Косово

К зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич вышли тысячи недовольных сербов, однако бойцы KFOR (Kosovo Force – международные силы под руководством НАТО) окружили административные объекты колючей проволокой. Сербы, в свою очередь, противостояли бойцам Альянса светошумовыми гранатами и слезоточивым газом, также неоднократно вспыхивали прямые столкновения с солдатами.