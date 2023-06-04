Guardian: буква Z стала символом сопротивления сербов на севере Косово

Проживающие на севере Косово сербы начали использовать символ Z как знак сопротивления НАТО, пишет британская газета The Guardian. Протестующие наносят символ российской спецоперации на Украине прямо на «натовские» броневики контингента KFOR.
Ранее на севере частично признанного Косово вспыхнули протесты сербского населения, требовавших отозвать глав муниципалитетов из числа косовоалбанцев. Самих чиновников выбрали 23 апреля при бойкоте большинства, которые составляют именно этнические сербы.
«Сербы также столкнулись с полицией в Звечане и раскрасили автомобили НАТО буквой Z, что является отсылкой к российскому знаку, который используется в ходе операции на Украине», — передает «Гардиан».
К зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич вышли тысячи недовольных сербов, однако бойцы KFOR (Kosovo Force – международные силы под руководством НАТО) окружили административные объекты колючей проволокой. Сербы, в свою очередь, противостояли бойцам Альянса светошумовыми гранатами и слезоточивым газом, также неоднократно вспыхивали прямые столкновения с солдатами.