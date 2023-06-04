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GN показал видео опасного сближения кораблей США и КНР в Тайваньском проливе

Армия
GN показал видео опасного сближения кораблей США и КНР в Тайваньском проливе

Сближение китайского военного корабля и эсминца ВМС США в Тайваньском проливе чуть не привело к их столкновению. Кадры опасного маневра показал телеканал Global News.

Инцидент произошел во время совместных учений США и Канады в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе. Видео было сделано с борта судна HMCS Montreal.

На кадрах запечатлено, как китайский корабль на высокой скорости сближается с американским эсминцем USS Chung-Hoon. Расстояние между ними составляет меньше 150 метров. Чтобы избежать столкновения, судну США пришлось изменить курс и снизить скорость.

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