GN показал видео опасного сближения кораблей США и КНР в Тайваньском проливе

Сближение китайского военного корабля и эсминца ВМС США в Тайваньском проливе чуть не привело к их столкновению. Кадры опасного маневра показал телеканал Global News.
Инцидент произошел во время совместных учений США и Канады в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе. Видео было сделано с борта судна HMCS Montreal.
На кадрах запечатлено, как китайский корабль на высокой скорости сближается с американским эсминцем USS Chung-Hoon. Расстояние между ними составляет меньше 150 метров. Чтобы избежать столкновения, судну США пришлось изменить курс и снизить скорость.