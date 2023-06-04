Минобороны Нидерландов назвало «ложной» версию Китая о причинах украинского конфликта

Версия китайских властей, по которой СВО на Украине началась из-за несостоятельности европейской архитектуры безопасности, является ошибочной. Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, ее заявление передает издание Politico.
По словам главы оборонного ведомства, по-настоящему конфликт на Украине вспыхнул не из-за действий европейских лидеров, а по причине «неуважения к тому, как мы хотим управлять безопасностью в Европе».
«Я была в самом деле немного удивлена, услышав это. Это очень, очень ложно», — сказала Оллонгрен на саммите по безопасности Шангри-Ла в Сингапуре.
Таким образом глава минобороны Нидерландов отреагировала на заявление экс-посла Китая в США Цуй Тянькая, выступившего на том же форуме. В частности, дипломат из Поднебесной настоял, что Европа не смогла похвастаться значительными успехами в обеспечении собственной безопасности.