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CBC: четырех детей обнаружили мертвыми после рыбалки в Канаде

Происшествия
CBC: четырех детей обнаружили мертвыми после рыбалки в Канаде

Четверо несовершеннолетних погибли во время рыбалки в провинции Квебек в Канаде. Информацию об этом передает телеканал CBC.

Трагедия произошла на реке Святого Лаврентия. Сообщается, что группа из 11 человек занималась ловлей рыбы в воде. Некоторых из них унесло течением во время прилива. Возраст погибших не уточняется.

«Четверо детей обнаружены мертвыми после того, как их смыло приливом во время рыбалки», — говорится в публикации.

По данным CBC, пропавшим числится еще один мужчина. Спасатели занимаются его поисками. Другие подробности не сообщаются.

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