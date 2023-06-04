CBC: четырех детей обнаружили мертвыми после рыбалки в Канаде

Четверо несовершеннолетних погибли во время рыбалки в провинции Квебек в Канаде. Информацию об этом передает телеканал CBC.
Трагедия произошла на реке Святого Лаврентия. Сообщается, что группа из 11 человек занималась ловлей рыбы в воде. Некоторых из них унесло течением во время прилива. Возраст погибших не уточняется.
«Четверо детей обнаружены мертвыми после того, как их смыло приливом во время рыбалки», — говорится в публикации.
По данным CBC, пропавшим числится еще один мужчина. Спасатели занимаются его поисками. Другие подробности не сообщаются.