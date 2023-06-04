Футбольный матч чемпионата Аргентины прервали из-за смертельного падения болельщика с трибуны

Болельщик погиб в первом тайме футбольного матча между аргентинскими «Ривер Плейт» и «Дефенса и Хустисия», сообщила пресс-служба чемпионата в Twitter. По данным СМИ, фанат насмерть разбился.
В результате смертельного происшествия встреча между футбольными клубами была остановлена. Как отмечается, ЧП случилось на стадионе «Монументаль» на 27-й минуте игры.
«Матч между "Ривер Плейт" и "Дефенса и Хустисия" на стадионе "Монументаль" был остановлен на 27-й минуте в связи с гибелью болельщика местной команды», — заявила пресс-служба чемпионата Аргентины по футболу.
Газета La Nacion передала, что болельщик находился на верхней трибуне и рухнул с 15-метровой высоты. От полученных травм фанат погиб на месте, прокуратура уже расследует случившееся.