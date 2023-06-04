Воздушная тревога объявлена в двух восточных областях Украины

Предупреждение было объявлено в 23:40. Вместе с тем сигнал воздушной тревоги прозвучал в подконтрольных Киеву частях Донецкой и Запорожской областей. Гражданам рекомендовали проследовать в укрытие и не покидать его до особого распоряжения.