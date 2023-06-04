Воздушная тревога объявлена в двух восточных областях Украины

Сирены воздушной тревоги прогремели в Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства трансформации страны.
Предупреждение было объявлено в 23:40. Вместе с тем сигнал воздушной тревоги прозвучал в подконтрольных Киеву частях Донецкой и Запорожской областей. Гражданам рекомендовали проследовать в укрытие и не покидать его до особого распоряжения.
Ранее стало известно, что жители Украины столкнулись с проблемой закрытых бомбоубежищ. Несколько случаев было зафиксировано в Киеве, после чего прошла серия задержаний.