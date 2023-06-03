Полковник Макрегор: Зеленский ни во что не ставит жизни украинских военных

Жизни украинских военнослужащих ничего не значат для президента Владимира Зеленского. Об этом заявил в своем блоге на YouTube экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По мнению эксперта, солдаты ВСУ начали осознавать реальное положение дел. Многие из них понимают, что в любой момент могут отдать свою жизнь в очередном бессмысленном штурме, пока чиновники на Банковой продолжают набивать свои краманы.
«Они стали постепенно осознавать, что их жизни ничего не стоят, их отправляют погибать впустую, а люди, сидящие в Киеве, — это коррумпированные преступники», — высказался Макгрегор.
Экс-советник Пентагона выразил уверенность, что ряд военнослужащих готов пойти на самые крайние меры. Это не сулит Зеленскому ничего хорошего, резюмировал Макгрегор.