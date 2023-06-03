Система ПВО сработала ночью в Белгороде

Система противовоздушной обороны среагировала на цель в Белгороде. Соответствующее заявление сделал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сколько всего произошло взрывов, неизвестно. По словам Гладкова, на место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб. Установлено, что от попадания снаряда произошло возгорание ФАП. Также были повреждены здания ДК, школы и детского сада.
«Над Белгородом сработала наша система ПВО. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — говорится в сообщении в Telegram-канале Гладкова.
Предварительно установлено, что никто из жителей Белгорода не пострадал. Администрация региона выясняет все обстоятельства произошедшего.