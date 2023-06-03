Эрдоган сделал главой МИД главного разведчика Турции Фидана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил всех основных министров в новом составе правительства. Главой дипломатии поставлен Хакан Фидан, занимавший пост директора турецкой разведки.
Кадровая перестановка коснулась глав МИД, Минобороны, Минфина и МВД. Пост министра обороны занял глава Генштаба Турции Яшар Гюлер, а главой МВД назначен губернатор провинции Стамбул Али Ерликая.
Помимо этого, кресло вице-президента Турции теперь займет Джевдет Йылмаз. Примечательно также, что Эрдоган вновь поставил во главе турецкого минфина Мехмета Шимшека – бывший вице-премьер назначен на должность главы регулятора во второй раз.