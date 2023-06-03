Эрдоган сделал главой МИД главного разведчика Турции Фидана

Помимо этого, кресло вице-президента Турции теперь займет Джевдет Йылмаз. Примечательно также, что Эрдоган вновь поставил во главе турецкого минфина Мехмета Шимшека – бывший вице-премьер назначен на должность главы регулятора во второй раз.