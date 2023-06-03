Погранслужба Украины ужесточит контроль за пересечением границы по системе «Шлях»

Украинские пограничники усилят контроль за пересечением границы по системе «Шлях» («Путь»). Такое решение принято из-за участившихся случаев использования системы для безвозвратных поездок за рубеж.
В погранслужбе сообщили, что 38 лицензиатов были временно лишены доступа к системе. Еще 126 лицам предъявлены обвинения, четыре человека осуждены.
Система «Шлях» дает возможность мужчинам-водителям легально покидать Украину во время действия военного положения. Сейчас из страны запрещено уезжать лицам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.