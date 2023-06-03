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Погранслужба Украины ужесточит контроль за пересечением границы по системе «Шлях»

Армия
Погранслужба Украины ужесточит контроль за пересечением границы по системе «Шлях»

Украинские пограничники усилят контроль за пересечением границы по системе «Шлях» («Путь»). Такое решение принято из-за участившихся случаев использования системы для безвозвратных поездок за рубеж.

В погранслужбе сообщили, что 38 лицензиатов были временно лишены доступа к системе. Еще 126 лицам предъявлены обвинения, четыре человека осуждены.

Система «Шлях» дает возможность мужчинам-водителям легально покидать Украину во время действия военного положения. Сейчас из страны запрещено уезжать лицам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

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