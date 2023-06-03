«Точка-У» с кассетной боевой частью была обнаружена среди сбитых над Бердянском ракет

Система противовоздушной обороны ранее сбила украинские ракеты над Бердянском. Одна из них оказалась «Точкой-У», сообщили власти региона.
Также отмечается, что снаряд был оснащен кассетной боевой частью. Таким образом Вооруженные силы Украины рассчитывали нанести урон как можно большему количеству человек и объектов мирной инфраструктуры.
«Кассетные боевые части детонировали в воздухе», — говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.
Известно, что система противовоздушной обороны нейтрализовала шесть ракет противника. Благодаря расчетам ПВО были предотвращены жертвы среди населения и разрушения.