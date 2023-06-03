Российская армия не терпит инструктажей, она кого хочешь сама заинструктирует — Пригожин

Редакция издания «Новый день» обратилась к основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр. Ранее она сообщила, что бойцы «оркестра» не до конца покинули Артемовск.
В освобожденном городе замглавы ведомства видела «музыкантов» с позывными Бибер и Долик, указал предприниматель. Они там находятся, чтобы спасти положение в случае наступления 72-тысячной украинской армии на Артемовск. Ответ бизнесмена публикует пресс-служба компании «Конкорд».
«Бибер и Долик в Бахмуте не инструктируют российскую армию, потому что российская армия не терпит инструктажей, она кого хочешь сама заинструктирует», — добавил Пригожин.
Ранее бизнесмен, что Бибер и Долик сыграли основную роль при взятии Артемовска. Благодаря их управлению и организации ЧВК «Вагнер» одержала победу в городе.