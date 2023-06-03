Российская армия не терпит инструктажей, она кого хочешь сама заинструктирует — Пригожин

В освобожденном городе замглавы ведомства видела «музыкантов» с позывными Бибер и Долик, указал предприниматель. Они там находятся, чтобы спасти положение в случае наступления 72-тысячной украинской армии на Артемовск. Ответ бизнесмена публикует пресс-служба компании «Конкорд».