Предательство родины непростительно ни при каких раскладах, подчеркивает Сатановский, и есть вещи, которые во время военного конфликта делать нельзя. Взрослые люди это понимают, но Галкин*, видимо, к таковым не относится: поэтому пытается оспорить статус иноагента в суде, публично выступая при этом против России и глумясь со сцены над российской оборонной стратегией, включая спецоперацию.