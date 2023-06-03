«Капризный буратинка». Сатановский поставил на место иноагента Галкина*

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) глупо выглядел, демонстративно выступая заграницей в одежде цветов украинского флага, а потом требуя через российский суд снять с себя неудобный статус, считает политолог Евгений Сатановский. Артист перешел на сторону врага, несмотря на то, что был «обласкан властью» и богат.
Предательство родины непростительно ни при каких раскладах, подчеркивает Сатановский, и есть вещи, которые во время военного конфликта делать нельзя. Взрослые люди это понимают, но Галкин*, видимо, к таковым не относится: поэтому пытается оспорить статус иноагента в суде, публично выступая при этом против России и глумясь со сцены над российской оборонной стратегией, включая спецоперацию.
Так, Галкин* высмеивал предупреждения руководства РФ о базах НАТО на Украине, а также призывал не верить в существование биологических лабораторий США в соседней стране.
«Капризный инфантильный буратинка, который только выглядит, как взрослый, имея при этом в голове мозги десятилетнего ребенка, а за душой ноль без палочки, может обойтись и без этого. Но тогда чего ж от жизни хотеть? Неча пенять на зеркало, коли рожа крива – не при нас придумано. Так что, нехай походит пока Максим, младший муж Аллы Борисовны, со своим статусом "иноагента". Он к его нынешнему желто-голубому прикиду исключительно хорошо подходит», – поделился мнением Сатановский в Telegram.
Ранее сообщалось, что Андрей Макаревич* (иноагент в РФ), Галкин* и другие звезды эстрады, сочувствующие киевскому режиму, пытаются снова дорваться до российских денег, обеднев в Израиле и Евросоюзе. Подробнее – в нашей статье.
* - лицо, признанное иностранным агентом в России.