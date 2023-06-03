Украинский чемпион Bellator Ярослав Амосов отказался оскорблять россиян

Украинский чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов выступил против оскорблений россиян.
Известный боец смешанных единоборств Ярослав Амосов стал гостем нового выпуска YouTube-шоу «Это Ирпень, Гриша». В эфире 29-летнему украинскому спортсмену предложили выбрать одно из трех оскорблений россиян. Герой выпуска заявил, что хочет обойтись без этой «традиции подкаста».
Амосов является четырехкратным чемпионом мира по боевому самбо. На счету украинского спортсмена, который является действующим чемпионом Bellator в полусредней весовой категории, 27 победных боев в смешанных единоборствах.