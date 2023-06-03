Украинский чемпион Bellator Ярослав Амосов отказался оскорблять россиян

Известный боец смешанных единоборств Ярослав Амосов стал гостем нового выпуска YouTube-шоу «Это Ирпень, Гриша». В эфире 29-летнему украинскому спортсмену предложили выбрать одно из трех оскорблений россиян. Герой выпуска заявил, что хочет обойтись без этой «традиции подкаста».