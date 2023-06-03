«Факел» и «Пари НН» выступят в стыковых матчах за право остаться в РПЛ

Соперником «Пари НН» станет московская «Родина». Воронежский «Факел» сыграет с красноярским «Енисеем». Стыковые матчи за право выступить в РПЛ в сезоне-2023/24 пройдут 6 и 9 июня соответственно. Новый чемпионата России по футболу стартует в июле. До этого пройдет матч за Суперкубок страны.