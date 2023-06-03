«Факел» и «Пари НН» выступят в стыковых матчах за право остаться в РПЛ

Стали известны все участники стыковых матчей за право сыграть в следующем сезоне РПЛ.
«Пари НН» и «Факел» заняли 13-е и 14-е места в турнирной таблице РПЛ по итогам завершившегося 3 июня сезона-2022/23. Таким образом, оба клуба, набравшие по 30 очков, сыграют в стыковых матчах.
Соперником «Пари НН» станет московская «Родина». Воронежский «Факел» сыграет с красноярским «Енисеем». Стыковые матчи за право выступить в РПЛ в сезоне-2023/24 пройдут 6 и 9 июня соответственно. Новый чемпионата России по футболу стартует в июле. До этого пройдет матч за Суперкубок страны.