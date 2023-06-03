Сенаторы разработали законопроект о гарантировании прав граждан при страховании жизни

Российские сенаторы совместно с группой депутатов Госдумы разработали и внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента проект федерального закона «О гарантировании прав по договорам страхования жизни в целях защиты интересов физических лиц», сообщила пресс-служба Совета Федерации.
Документ призван обеспечить защиту физических лиц, а также интересов страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей при отзыве лицензии у страховщика. Речь идет о добровольном страховании жизни, в том числе страховании от несчастных случаев и болезней, медицинском страховании.
В законопроекте устанавливаются основы функционирования системы гарантирования прав по таким договорам, формирования и использования средств соответствующего фонда для гарантийных выплат. Предложенная депутатами система аналогична механизму, действующему в отношении банковских вкладов и средств пенсионных накоплений.