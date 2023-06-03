Сенаторы разработали законопроект о гарантировании прав граждан при страховании жизни

Документ призван обеспечить защиту физических лиц, а также интересов страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей при отзыве лицензии у страховщика. Речь идет о добровольном страховании жизни, в том числе страховании от несчастных случаев и болезней, медицинском страховании.