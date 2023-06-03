Московский ЦСКА победил «Ростов» и стал серебряным призером РПЛ

Столичный ЦСКА обыграл «Ростов» и занял второе место в турнирной таблице РПЛ.
«Ростов» потерпел разгромное поражение от ЦСКА в заключительном матче чемпионата России по футболу сезона-2022/23. Встреча на «ВЭБ Арене» завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Забитыми мячами в составе ЦСКА отметились Хесус Медина, Виллиан Роша, а также Федор Чалов, который оформил дубль. Евгений Чернов стал автором единственного гола «Ростова».
Благодаря победе ЦСКА завоевал серебряные медали РПЛ. «Ростов» завершил чемпионат России по футболу на четвертом месте. Следующий сезон РПЛ начнется в июле.