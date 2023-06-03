Московский ЦСКА победил «Ростов» и стал серебряным призером РПЛ

«Ростов» потерпел разгромное поражение от ЦСКА в заключительном матче чемпионата России по футболу сезона-2022/23. Встреча на «ВЭБ Арене» завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Забитыми мячами в составе ЦСКА отметились Хесус Медина, Виллиан Роша, а также Федор Чалов, который оформил дубль. Евгений Чернов стал автором единственного гола «Ростова».