Азербайджан даст старт экспорту газа в Венгрию в четвертом квартале 2023 года

Сотрудники организации уточнили, что руководство холдинга и представители венгерской MVM Group подписали соответствующий контракт 2 июня нынешнего года. Благодаря документу, Будапешт должен получить 100 млн кубометров голубого топлива за оставшиеся семь месяцев. Старт поставок назначен на четвертый квартал этого года.