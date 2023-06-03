Азербайджан даст старт экспорту газа в Венгрию в четвертом квартале 2023 года

Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR планирует начать поставку газа в Венгрию уже в четвертом квартале нынешнего года, сообщает пресс-служба организации.
Сотрудники организации уточнили, что руководство холдинга и представители венгерской MVM Group подписали соответствующий контракт 2 июня нынешнего года. Благодаря документу, Будапешт должен получить 100 млн кубометров голубого топлива за оставшиеся семь месяцев. Старт поставок назначен на четвертый квартал этого года.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее отмечал, что Будапешт заинтересован в деятельности будущего газового хаба в Турции. Но при этом страна не намерена становиться акционером этой программы.