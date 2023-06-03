Глава МИД Украины Кулеба поставил Западу ультиматум в вопросе членства в НАТО

Украину следует принять в НАТО без плана действий по членству в Альянсе. Такое заявление сделал глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
Дипломат поставил Западу ультиматум в вопросе членства в НАТО. Кулеба считает, что план действий по вступлению стран в военный блок уже изжил себя.
«Мы считаем, что ПДЧ больше не должен считаться элементом на пути к членству. Это механизм, который себя изжил и не должен применяться к Украине», — говорится в выступлении министра.
Киевские власти требуют у Запада ускорить процесс членства Украины в Альянсе. Европа и США не дают руководству таких гарантий. Однако последний тур президента Владимира Зеленского по зарубежным странам был организован именно с этой целью, рассказали в прессе.