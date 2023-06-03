Глава МИД России Сергей Лавров сделал предупреждение Западу, что если истребители F-16 будут переданы ВСУ, то их на Украине ожидают серьезные проблемы. Об этом сообщает китайское издание NetEase, передает «ПолитРоссия».
Аналитики отметили, что ВС РФ эффективно уничтожают западное вооружение еще до того, как оно попадает на линию фронта. Последние удары российской армии вызвали обеспокоенность у стран НАТО, из-за чего США разрешило отправку F-16 киевскому режиму.
После этого Лавров отметил, что Москва расценивает этот шаг как «неприемлемую эскалацию» и игрой с огнем. Эксперты NetEase убеждены, что американские истребители станут легкой добычей для российских Су-35 и Су-57.