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Юноша, певший песни Цоя во Львове, отправил куда подальше националистку из Рады

Ближнее зарубежье
Юноша, певший песни Цоя во Львове, отправил куда подальше националистку из Рады

Во Львове разгорелся скандал из-за молодого одессита, который на улице исполнял песни Виктора Цоя под гитару. К нему подошла нардеп Верховной рады Наталья Пипа, начала снимать его на телефон и пригрозила заявить в полицию за использование русского языка вместо украинского – в итоге «слуга народа» действительно написала заявление.

Молодой человек заявил депутатке-националистке, что в Одессе все говорят на русском языке, на что та возразила, что «не все», а ее подруги из Одессы якобы «говорят на украинском». Пипа попыталась пристыдить одессита за то, что он говорит на русском, и откровенно заявила ему свое странное требование – «Перестань говорить на языке, на котором говорят люди, которые меня убивают!».

«Я не пойму, что вам надо от меня? Окажите мне услугу – отстаньте от меня. Вы тут стоите живая, вообще-то», – ответил молодой человек.
Юноша, певший песни Цоя во Львове, отправил куда подальше националистку из Рады

Парню едва удалось «отбиться» от озабоченной национальным вопросом украинки – как водится, она воспользовалась положением нардепа и донесла на юного уличного музыканта за использование неправильного языка. Он же, не выдержав, перешел от вежливого тона к нецензурной брани и послал депутатку куда подальше.

«Я из Одессы только что приехал, там все на русском говорят. Может, я лучше знаю на каком там говорят языке? Тебе не до чего [докопаться]? Я просто пою песню Цоя. Цой – это легенда рока. А ты берешь и [докапываешься]. Вот [нечего] тебе делать, ты могла пойти по своим делам каким-то, у тебя есть работа, дети, семья, муж, я не знаю. А ты берешь и [докапываешься] к тому, что я пою песни Цоя. У тебя своих дел нет или что?», – говорит одессит в видеозаписи, сделанной львовской депутаткой.
Юноша, певший песни Цоя во Львове, отправил куда подальше националистку из Рады

Иронично, но Пипа – нардеп от националистической партии «Голос», созданной музыкантом и фронтменом группы «Океан Эльзи» Святославом Вакарчуком. Она известна не только тем, что провоцирует языковые скандалы на улице и демонстративно заявляется на заседания Рады в вышиванке, но и своими инициативами по уничтожению Украинской православной церкви в стране.

Ранее открестившейся от России певице Софии Ротару напомнили, как ее освистали во Львове за песню на русском языке в конце 1990-х годов. Подробнее – в нашей статье.

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