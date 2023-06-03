Юноша, певший песни Цоя во Львове, отправил куда подальше националистку из Рады

Молодой человек заявил депутатке-националистке, что в Одессе все говорят на русском языке, на что та возразила, что «не все», а ее подруги из Одессы якобы «говорят на украинском». Пипа попыталась пристыдить одессита за то, что он говорит на русском, и откровенно заявила ему свое странное требование – «Перестань говорить на языке, на котором говорят люди, которые меня убивают!».