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Российский голкипер Сергей Бобровский отказался отвечать на вопрос о ситуации на Украине

Спорт
Российский голкипер Сергей Бобровский отказался отвечать на вопрос о ситуации на Украине

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский заявил, что не хочет говорить о ситуации на Украине.

Сергей Бобровский ушел от вопроса о политической ситуации на Украине во время пресс-конференции перед финалом Кубка Стэнли. Слова голкипера «Флориды» приводит Sportsnet.

«Сейчас мы сосредоточены на хоккее. И дело не в политике или в том, что происходит у тебя на работе», — подчеркнул Бобровский.

Российский вратарь провел 14 матчей в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, 11 из которых завершились победами его клуба. Первая встреча финальной серии состоится в ночь с 3 на 4 июня. Соперником «Флориды» станет «Вегас Голден Найтс».

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