Российский голкипер Сергей Бобровский отказался отвечать на вопрос о ситуации на Украине

Российский вратарь провел 14 матчей в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, 11 из которых завершились победами его клуба. Первая встреча финальной серии состоится в ночь с 3 на 4 июня. Соперником «Флориды» станет «Вегас Голден Найтс».