«Для чего мы брали Бахмут»: Пригожин обратился к руководству Минобороны после гибели жителей Белгородской области

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию в Белгородской области, где погибли мирные граждане.
Глава региона Вячеслав Гладков подтвердил смерть пяти человек за минувшие сутки. Еще 16 мирных жителей получили ранения. Евгений Пригожин удивился отсутствию реакции на произошедшее со стороны Минобороны РФ. Основатель ЧВК «Вагнер» призвал предоставить информацию о дате и месте похорон мирных граждан, чтобы бойцы «оркестра» могли почтить их память и решить, как и когда будут мстить.
«Для чего мы брали Бахмут и переименовывали его в Артемовск? Для чего десятки тысяч людей, наших русских парней, гибнут, продвигаясь к Западу? Для того чтобы мы начали отдавать шаг за шагом куски Белгородской области, нашей исконно русской земли? Почему все молчат по поводу гибели этих мирных граждан? Где генерал Лапин? Где Шойгу? Где Герасимов? Где их объяснения перед русским народом, что мы отдаем на растерзание мирных граждан и наши территории? Когда закончится это молчание и попытка замылить судьбы русских людей?» — заявил Пригожин в аудиокомментарии, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд».
Евгений Пригожин ранее обратился к журналистам с просьбой не рассказывать «сказки» о событиях в зоне спецоперации и приграничных регионах. В сложившейся ситуации важно распространять только достоверные данные, отметил основатель ЧВК «Вагнер».