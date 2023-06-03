«Для чего мы брали Бахмут»: Пригожин обратился к руководству Минобороны после гибели жителей Белгородской области

Глава региона Вячеслав Гладков подтвердил смерть пяти человек за минувшие сутки. Еще 16 мирных жителей получили ранения. Евгений Пригожин удивился отсутствию реакции на произошедшее со стороны Минобороны РФ. Основатель ЧВК «Вагнер» призвал предоставить информацию о дате и месте похорон мирных граждан, чтобы бойцы «оркестра» могли почтить их память и решить, как и когда будут мстить.