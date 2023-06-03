Опасения при покупке жилой недвижимости испытывают 84% россиян

Покупка жилья для 84% россиян сопряжена с различными опасениями, даже если это не первый опыт приобретения квартиры. Лишь 16% граждан не испытывают никаких страхов перед сделкой с недвижимостью, поделилась данными опроса с «Известиям» федеральная компания «Этажи».