Опасения при покупке жилой недвижимости испытывают 84% россиян

Покупка жилья для 84% россиян сопряжена с различными опасениями, даже если это не первый опыт приобретения квартиры. Лишь 16% граждан не испытывают никаких страхов перед сделкой с недвижимостью, поделилась данными опроса с «Известиям» федеральная компания «Этажи».
Больше всего опасений вызывает выбор застройщика — с этим ошибиться боятся 23% респондентов. Не решаются самостоятельно собирать и оформлять документы при покупке недвижимости 13% россиян. Будущие расходы на ремонт, мебель и бытовую технику пугают 12% участников исследования. Столько же граждан испытывают страх перед возможностью нарваться на мошенников.
Опасаются неодобрения ипотеки 10% покупателей, финансовое благополучие вызывает озабоченность у 9% россиян, а 5% беспоят сложности с юридической проверкой документов, уточнили аналитики.