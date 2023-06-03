Американский политик Линдси Грэм опозорил сенат страны своими высказываниями. Об этом заявили в издании Strategic Culture.
Автор SC Стефан Карганович прокомментировал слова сенатора о смерти русских. Эксперт предупредил Грэма о последствиях таких заявлений. Материал приводится на сайте «ПолитРоссии».
Автор статьи считает, что политик должен понести наказание. В связи с этим Карганович обратил внимание на реакцию Москвы.
«Поэтому благоразумное решение судебных властей России выдать ордер на арест этого потенциально опасного серийного преступника и безрассудного поджигателя войны приносит облегчение. Чем скорее этот человек исчезнет с улиц, тем в большей безопасности наверняка будут все в Южной Каролине и во всем мире», – объяснил автор материала.
Ранее Грэм посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Спустя время в Сети появился ролик, в котором сенатор произносит фразу: «Русские умирают... Это наша лучшая инвестиция». Американская сторона не отреагировала на инцидент должным образом. Пользователи Сети сочли неприемлемым подобное поведение для сенатора.