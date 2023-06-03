«Исчезнет с улиц»: автор SC предупредил сенатора Грэма о последствиях слов про смерть русских

Ранее Грэм посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Спустя время в Сети появился ролик, в котором сенатор произносит фразу: «Русские умирают... Это наша лучшая инвестиция». Американская сторона не отреагировала на инцидент должным образом. Пользователи Сети сочли неприемлемым подобное поведение для сенатора.