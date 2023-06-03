Американка Стивенс поддержала белоруску Соболенко, отказавшуюся общаться с прессой

Теннисистка из США Слоан Стивенс поддержала решение белоруски Арины Соболенко отказать в общении журналистам на «Ролан Гаррос».
Слоан Стивенс вступилась за Арину Соболенко, попросившую организаторов «Ролан Гаррос» ограничить круг журналистов, которые могут задавать ей вопросы. Своим мнением на этот счет американка поделилась на пресс-конференции.
«Все должны чувствовать себя в безопасности, чувствовать себя комфортно. И если это не так, то она правильно поступила. Если она не чувствует себя в безопасности, то ей не нужно там находиться. Вот и все», — подчеркнула Стивенс.
Ранее украинская журналистка задала Соболенко несколько вопросов политического характера. После этого белоруска отказалась проводить открытую пресс-конференцию.