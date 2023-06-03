«Они как раз и наносят удар по этой армии»: Пригожин высказался о военных управленцах

В российской армии негативно относятся к офицерам, способным критически мыслить, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В своем ответе редакции канала «Пора домой» он обратил внимание, что в этой проблеме виноваты так называемые военные управленцы.
Предприниматель подчеркнул, что крайне трудно приходится офицерам, которые не занимаются лизоблюдством.
«Я с вами абсолютно согласен. Всех офицеров, которые имеют критическое мышление, которые готовы выражать свое мнение и побеждать, их задвигают, если они не занимаются лизоблюдством. Это главная проблема нашей армии», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Комментируя публикации в СМИ касательно спецоперации, бизнесмен призвал не публиковать лишь истории о бегстве противника.
«Я считаю, что если мы говорим сегодня о средствах массовой информации, то нужно просто говорить правду, то, что есть на самом деле. Не рассказывать грустные истории о том, что, например, с территории Белгородской области враг без оглядки бежал обратно в сторону Харькова. И если хоть какой-то квадратный метр Белгородской области перешел под контроль противника, мы должны говорить о том, что это та русская земля, которая законодательно принадлежит России, и мы не имеем права ее отдавать», — считает предприниматель.
По мнению Пригожина, промахи военного руководства наносят серьезный удар по российским бойцам.
«А если кто-то отдает ее безнаказанно, то он должен понести ответственность и соответствующее наказание. Поэтому мое мнение и мой совет — нужно говорить то, что есть на самом деле. Не нужно дискредитировать армию, потому что армия — это бойцы, это солдаты, это российский дух и наша сила. А те, кто сегодня ее дискредитирует, управляя безграмотно, они как раз и наносят удар по этой армии. Поэтому правда о том, что происходит, максимальная мобилизация общества в рамках этой правды, это то, что необходимо делать. Вот мое мнение для вас», — добавил глава ЧВК «Вагнер».
Ранее Пригожин подчеркнул, что атаки на Белгородскую область и гибель людей напрямую связаны с бездействием военных бюрократов.