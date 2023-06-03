«Они как раз и наносят удар по этой армии»: Пригожин высказался о военных управленцах

В российской армии негативно относятся к офицерам, способным критически мыслить, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В своем ответе редакции канала «Пора домой» он обратил внимание, что в этой проблеме виноваты так называемые военные управленцы.