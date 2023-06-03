Земфиру* «отменили» в РФ после получения ВНЖ Франции за помощь украинской армии

Через три года актриса и певица могут получить гражданство Франции по программе натурализации, а пока лишь оправдываются в соцсетях перед соотечественниками, чтобы сохранить хоть какую-то возможность зарабатывать деньги в РФ. С этой же целью Земфира* подала в российский суд с требованием снять с нее неудобный статус иноагента: в мае она зарегистрировала в Москве звукозаписывающую компанию «Родина», указав в качестве юридического адреса квартиру в доме на Фрунзенской набережной, где жила до миграции в Париж, сообщает журнал «Москвич».