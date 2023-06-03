Земфиру* «отменили» в РФ после получения ВНЖ Франции за помощь украинской армии

Певица Земфира* (признана иноагентом в России) опровергла получение французского гражданства, добавив, что «любит свою страну и ненавидит государство»: при этом артистка скрывает, что имеет ВНЖ Франции, платит там налоги и отправляет тысячи евро на помощь украинской армии. Об этом сообщает инсайдерский Telegram-канал «Образ будущего».
Певица неспроста не попала санкции ЕС, запрещающие выдачу россиянам виз и других документов для легального пребывания. Первый постоянный вид на жительство Земфира* и ее сожительница Рената Литвинова получили по квоте для ЛГБТ-персон, заплатив налоги во Франции – стране, поставляющей летальное вооружение украинской армии. В получении документа женщинам посодействовало посольство Украины в Париже, написав для «хороших» россиянок рекомендательное письмо, отмечает Telegram-канал.
За это Литвинова и Земфира* ежемесячно перечисляют на счет посольства Украины по 25 тысяч евро для нужд украинских беженцев во Франции, из-за чего и попали в список спонсоров ВСУ в России. Более того – артистки финансируют украинскую армию на полмиллиона евро в год, утверждают инсайдеры.
«Ежегодно эти две близкие подруги обязались переводить €500 000 на поддержку ВСУ в обмен на непреследование их на территории ЕС и отсутствие блокировок любых творческих проектов. На схожих условиях существуют многие граждане России в странах ЕС, свободно пересекающиеся по странам НАТО, США и Великобритании», – пишет Telegram-канал «Образ будущего».
Через три года актриса и певица могут получить гражданство Франции по программе натурализации, а пока лишь оправдываются в соцсетях перед соотечественниками, чтобы сохранить хоть какую-то возможность зарабатывать деньги в РФ. С этой же целью Земфира* подала в российский суд с требованием снять с нее неудобный статус иноагента: в мае она зарегистрировала в Москве звукозаписывающую компанию «Родина», указав в качестве юридического адреса квартиру в доме на Фрунзенской набережной, где жила до миграции в Париж, сообщает журнал «Москвич».
Примечательно, что на фоне скандала о гражданстве Земфиры* ее концерт в Ташкенте неожиданно отменили. А мурал с певицей в Южно-Сахалинске показательно закрасили, нарисовав на его месте изображение российского военного с ребенком на руках.
Пока Земфира* не связывает «отмену» ее творчества со своими антироссийскими заявлениями о «заболевшей родине» и информацией о финансировании украинской армии. Что будет с ее компанией «Родина», зарегистрированной в РФ – большой вопрос: судя по всему, она беспрепятственно занимается звукозаписью и изданием музыкальных произведений, принося учредительнице прибыль.
По поводу массированных обстрелов ВСУ Белгородской области, в ходе которых практически ежедневно гибнут россияне, ни Земфира✱ Рамазанова*, ни заслуженная артистка России Рената Литвинова публично не высказались.
Ранее музыкальный продюсер, сотрудничающий с российскими рок-музыкантами, признался, что уехавшие из страны звезды с антироссийской позицией, включая Земфиру*, хотят вернуться обратно после «поражения» РФ. Подробнее – в нашей статье.
* - лицо, признанное иностранным агентом в РФ.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами